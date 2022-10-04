Финансист рассказал, стабилизируется ли курс рубля до конца года

Курс рубля продолжит колебаться до конца этого года и, вероятно, не стабилизируется в ближайшее время. Об этом в беседе с РИАМО заявил международный финансовый консультант Василий Ерёменко. По его словам, состояние валюты будет объяснимо, в частности, реакцией на очередной пакет антироссийских санкций.

Эксперт обратил внимание на то, что колебания наблюдаются в том числе у доллара и евро и все эти явления нужно анализировать вместе. Так, изменение курса американской валюты специалист связал с ожиданиями дальнейшего углубления кризиса в мировой экономике, особенно в США и Евросоюзе.

"На фоне рекордной инфляции за 40 лет, которая прогнозируется на уровне 9% в год, США переходит в период стагфляции. Это крайне опасный период, достаточно редко его можно наблюдать. В связи с этим Федеральная резервная система уже несколько раз за этот год повышала ключевую ставку, проводится ужесточение кредитно-денежной политики, в связи с этим доллар укрепляется", — отметил Ерёменко.

Финансист подчеркнул, что европейская экономика не получит выгоду в данном случае, так как она осталась без дешёвых энергоресурсов из РФ. Эксперт также отметил, что евро в дальнейшем будет снижаться относительно доллара.

По мнению Ерёменко, зарубежные валюты в РФ постепенно стали "токсичными". От них хотят избавиться, в результате чего рубль укрепляется. Специалист также напомнил, что Центробанк намерен провести закупку валют для укрепления курса рубля. Однако осенью национальная валюта точно будет колебаться, заключил финансист.