Финансист рассказал, стабилизируется ли курс рубля до конца года
Финансист Ерёменко: Курс рубля продолжит колебаться до конца года
Курс рубля продолжит колебаться до конца этого года и, вероятно, не стабилизируется в ближайшее время. Об этом в беседе с РИАМО заявил международный финансовый консультант Василий Ерёменко. По его словам, состояние валюты будет объяснимо, в частности, реакцией на очередной пакет антироссийских санкций.
Эксперт обратил внимание на то, что колебания наблюдаются в том числе у доллара и евро и все эти явления нужно анализировать вместе. Так, изменение курса американской валюты специалист связал с ожиданиями дальнейшего углубления кризиса в мировой экономике, особенно в США и Евросоюзе.
"На фоне рекордной инфляции за 40 лет, которая прогнозируется на уровне 9% в год, США переходит в период стагфляции. Это крайне опасный период, достаточно редко его можно наблюдать. В связи с этим Федеральная резервная система уже несколько раз за этот год повышала ключевую ставку, проводится ужесточение кредитно-денежной политики, в связи с этим доллар укрепляется", — отметил Ерёменко.
Финансист подчеркнул, что европейская экономика не получит выгоду в данном случае, так как она осталась без дешёвых энергоресурсов из РФ. Эксперт также отметил, что евро в дальнейшем будет снижаться относительно доллара.
По мнению Ерёменко, зарубежные валюты в РФ постепенно стали "токсичными". От них хотят избавиться, в результате чего рубль укрепляется. Специалист также напомнил, что Центробанк намерен провести закупку валют для укрепления курса рубля. Однако осенью национальная валюта точно будет колебаться, заключил финансист.
Ранее Лайф писал, что Центробанк РФ подготовил альтернативные процедуры формирования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Новые меры принимаются в связи с риском прекращения биржевых торгов валютами недружественных стран из-за санкций.
Shutterstock