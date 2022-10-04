В США рассказали, кто виноват во взрывах на "Северных потоках"

Ко взрывам на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", вероятно, причастны США и Польша. Такое заявление в беседе с агентством Bloomberg сделал американский экономист Джеффри Сакс.

"Европа переживает очень резкий экономический спад. Снижение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить её окончательно, они разрушили "Северные потоки", — сказал эксперт.

По словам Сакса, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолёты, которые базируются в Гданьске. Он также отметил, что Вашингтон ранее угрожал "так или иначе" положить конец "Северному потоку". Экономист подчеркнул, что его мнение контрастирует с "общепринятой легендой" и подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом он добавил, что его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее.