Глава Карелии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе, об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ. Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!" — написал он в телеграм-канале.

По его словам, медкомиссии и группа по рассмотрению жалоб продолжают работать, поэтому по итогам обращений некоторых граждан отправляют домой. Также регион продолжает работу с добровольцами, по словам Перфенчикова, заявления от них поступают постоянно и их немало.