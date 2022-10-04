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4 октября, 11:42
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Глава Карелии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе, об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ. Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!" — написал он в телеграм-канале.

По его словам, медкомиссии и группа по рассмотрению жалоб продолжают работать, поэтому по итогам обращений некоторых граждан отправляют домой. Также регион продолжает работу с добровольцами, по словам Перфенчикова, заявления от них поступают постоянно и их немало.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. По данным главы Минобороны Сергея Шойгу, в ВС РФ уже прибыло более 200 тысяч человек. Одним из первых регионов, выполнивших план по частичной мобилизации, стал Крым, где в числе прочих получил повестку сын главы региона Сергея Аксёнова.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Александра Вишнякова

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