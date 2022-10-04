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4 октября, 11:47

Военный эксперт связал с патриотическим настроем рвение россиян в добровольцы

Полковник в отставке Баранец похвалил 70 тысяч записавшихся через "Госуслуги" добровольцев

Свыше 70 тысяч запросов на запись в добровольцы в рамках спецоперации на Украине отражает патриотический настрой граждан России. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Конечно, это характеризует патриотический настрой и понимание народом того, что происходит. Вдумайтесь: по частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч, а здесь — 70. Почти треть российских граждан готовы встать в строй", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

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По словам Баранца, снятие или переброска военнослужащих ослабляет границы на ряде участков в России, но эти местности нельзя оставлять без охраны.

"Сейчас, слава богу, с 1 ноября начинается призыв и мы эту проблему прикроем. А вот то, что в боевой строй желают встать люди, понимая, что сегодня происходит с Россией на поле боя, какая проблема стоит перед нами с учётом, естественно, и Балаклеи, и Красного Лимана. Это говорит о том, что, в общем-то, настрой у народа решительный и самая здоровая его часть рвётся в военкоматы и хочет взять в руки оружие", — добавил Баранец.

Ранее Лайф писал, что Совет Федерации одобрил закон "Единой России" о кредитных каникулах для участников спецоперации, а также узаконил трудовые права мобилизованных россиян. Документ, в частности, предусматривает приостановление действия трудового договора мобилизованного сотрудника на период прохождения военной службы.

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Объясняем.рф

Артур Лапсаков

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