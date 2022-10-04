Военный эксперт связал с патриотическим настроем рвение россиян в добровольцы

Свыше 70 тысяч запросов на запись в добровольцы в рамках спецоперации на Украине отражает патриотический настрой граждан России. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Конечно, это характеризует патриотический настрой и понимание народом того, что происходит. Вдумайтесь: по частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч, а здесь — 70. Почти треть российских граждан готовы встать в строй", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Баранца, снятие или переброска военнослужащих ослабляет границы на ряде участков в России, но эти местности нельзя оставлять без охраны.

"Сейчас, слава богу, с 1 ноября начинается призыв и мы эту проблему прикроем. А вот то, что в боевой строй желают встать люди, понимая, что сегодня происходит с Россией на поле боя, какая проблема стоит перед нами с учётом, естественно, и Балаклеи, и Красного Лимана. Это говорит о том, что, в общем-то, настрой у народа решительный и самая здоровая его часть рвётся в военкоматы и хочет взять в руки оружие", — добавил Баранец.