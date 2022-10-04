Матчи футбольных еврокубков начнутся с минуты молчания в память о погибших в Индонезии
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о погибших во время давки на стадионе в индонезийском Маланге. Об сообщает пресс-служба УЕФА.
Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 4–5 октября. Встречи Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 6 октября.
Напомним, вечером 1 октября после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая" в городе Маланг вспыхнули беспорядки, правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ. В результате стрельбы и давки погибло 125 человек. Среди жертв есть женщины, дети и полицейские.
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