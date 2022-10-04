Ивановский губернатор пообещал Путину заменить ушедшие из РФ компании местным трикотажем

Фабрики по производству трикотажа в Ивановской области способны заменить ушедшие из России западные компании. Об этом рассказал губернатор региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Ивановской области — о местном трикотаже, способном заместить ушедшие западные бренды. Видео © Telegram-канал Кремля

"Одним из проектов, о котором я хотел рассказать, стал запуск крупнейшей в истории страны фабрики по производству трикотажных тканей с её выходом на полную мощность. Российское производство трикотажного полотна увеличится на треть, а всего в Ивановской области теперь сосредоточено 75 процентов всех мощностей страны по трикотажным тканям", — сказал глава региона.

Помимо доходов людей и рабочих мест для региона это важно и для страны, объяснил Воскресенский. Сейчас на место ушедших из РФ западных брендов стремятся талантливые предприниматели из разных регионов, которые создают качественный дизайн, в связи с чем им нужна ткань и гарантированные поставки. Теперь же ткани стало ещё больше, ведь инвестор планирует расширять и без того крупный проект.

"Ещё один инвестор буквально рядом строит такую же фабрику трикотажного полотна. О чём это говорит? Что инвестор видит открывающиеся возможности, верит в страну, реализует свои проекты, добивается успеха и тем самым наращивает производственную базу нашей страны", — добавил губернатор.