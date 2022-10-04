Борисов: Российские космонавты могут высадиться на Луну к 2030 году
К 2030 году Россия будет технологически готова к высадке космонавтов на Луну. Об этом во вторник рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во время выступления на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.
"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", — сказал Борисов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что учёные из КНР обнаружили в лунном грунте следы вулканической лавы. Некогда она затапливала район, куда совершил посадку китайский аппарат. Образцы были доставлены на Землю на "Чанъэ-5".
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