Борисов: Российские космонавты могут высадиться на Луну к 2030 году

К 2030 году Россия будет технологически готова к высадке космонавтов на Луну. Об этом во вторник рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во время выступления на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.

"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", — сказал Борисов.