В Правительстве РФ разъяснили порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

Чтобы мобилизованным гражданам оформить кредитные каникулы, нужно обратиться в банк по телефону или любым другим удобным способом, который указан в кредитном договоре. Об этом рассказали в Правительстве РФ.

Мобилизованным объяснили, как оформить кредитные каникулы. Видео © Правительство России

Речь идёт как о кредитах и займах граждан на личные, потребительские цели, так и о кредитах, которые брали предприниматели для развития бизнеса. При этом заём может быть оформлен на самого участника спецоперации, а также на членов его семьи.

Чтобы получить отсрочку, необходимо предоставить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. Каникулы предоставляются на весь период мобилизации, а также на 30 дней после её окончания.

"Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода — 21 сентября текущего года", — пояснили в правительстве.

Во время отсрочки не будут начисляться пени и штрафы по кредиту. Также будет приостановлено исполнительное производство по взысканию кредита, а банк не будет иметь право продать залоговое имущество заёмщика.

Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до десяти дней. Если ответ не пришёл за 15 дней, то отсрочка считается действительной.