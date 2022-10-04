В Правительстве РФ разъяснили порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных
Чтобы мобилизованным гражданам оформить кредитные каникулы, нужно обратиться в банк по телефону или любым другим удобным способом, который указан в кредитном договоре. Об этом рассказали в Правительстве РФ.
Мобилизованным объяснили, как оформить кредитные каникулы. Видео © Правительство России
Речь идёт как о кредитах и займах граждан на личные, потребительские цели, так и о кредитах, которые брали предприниматели для развития бизнеса. При этом заём может быть оформлен на самого участника спецоперации, а также на членов его семьи.
Чтобы получить отсрочку, необходимо предоставить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. Каникулы предоставляются на весь период мобилизации, а также на 30 дней после её окончания.
"Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода — 21 сентября текущего года", — пояснили в правительстве.
Во время отсрочки не будут начисляться пени и штрафы по кредиту. Также будет приостановлено исполнительное производство по взысканию кредита, а банк не будет иметь право продать залоговое имущество заёмщика.
Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до десяти дней. Если ответ не пришёл за 15 дней, то отсрочка считается действительной.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам для участников специальной военной операции. Право на отсрочку выплат получат мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, погранслужбы, других силовых ведомств, а также члены их семей.
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