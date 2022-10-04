Врач рассказал о пользе продуктов, характерных для региона проживания человека

Характерные для региона проживания человека продукты могут продлить его жизнь. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (Клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Продукты должны быть свежими и желательно местными, то есть характерными для региона проживания человека, а порции умеренными. Еду необходимо тщательно пережёвывать, каждый день пить достаточно жидкости. Физическая нагрузка и совокупность этих факторов сделают жизнь более качественной и, возможно, даже более долгой", — отметил он.

Эксперт добавил, что выбирать продукты нужно с учётом особенностей климата и традиций местной кухни. При этом рацион стоит делать лёгким и разнообразным, подчеркнул специалист. А есть пищу врач посоветовал в отварном, тушёном или запечённом виде. Сырая и пережаренная еда ускоряет гибель клеток и может привести к атрофии тканей, заметил гастроэнтеролог. При этом старение связано с индивидуальными особенностями организма человека, заключил Неронов.