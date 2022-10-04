Политолог заявил, что "американские ястребы" понимают лишь язык войны

Руководство США пренебрегает заключёнными ранее договорами в области контроля над вооружениями и способствует росту напряжения в ядерном клубе. Кроме того, американские власти показывают неготовность к конструктивному диалогу по геополитическим вопросам. На этом фоне оппоненты коллективного Запада вынуждены предпринимать решительные шаги для укрепления обороноспособности. Таким мнением с Лайфом поделился политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.

"Очевидно, что "американские ястребы" понимают лишь язык войны и регулярно используют локальные конфликты для ускоренного освоения бюджетов Пентагона. Это характерная черта внешней политики США со времён Первой мировой. Фактически, текущий кризис вызван прежде всего слабой переговорной позицией Белого дома", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена будет "всячески пиариться" перед выборами и повышать ставки на внешнем треке, вопреки желаниям европейских сателлитов. Политолог добавил, что внутренний потребитель воспримет как слабость любые уступки по ПРО, а значит, не стоит ждать компромисса в данном вопросе в ближайшее время. Более того, без устойчивых каналов регулярной коммуникации между представителями политических, военных и экспертных кругов России и США очень сложно согласовать любые договорённости, подчеркнул собеседник Лайфа.

"В условиях отказа одной стороны от подобной практики наша сторона вынуждена реагировать разработкой новейших стратегических наступательных вооружений с потенциалом преодоления даже перспективных систем ПРО", — заключил Гераскин.