Политолог заявил, что "американские ястребы" понимают лишь язык войны
Политолог Гераскин: Руководство США способствует росту напряжения в ядерном клубе
Руководство США пренебрегает заключёнными ранее договорами в области контроля над вооружениями и способствует росту напряжения в ядерном клубе. Кроме того, американские власти показывают неготовность к конструктивному диалогу по геополитическим вопросам. На этом фоне оппоненты коллективного Запада вынуждены предпринимать решительные шаги для укрепления обороноспособности. Таким мнением с Лайфом поделился политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.
"Очевидно, что "американские ястребы" понимают лишь язык войны и регулярно используют локальные конфликты для ускоренного освоения бюджетов Пентагона. Это характерная черта внешней политики США со времён Первой мировой. Фактически, текущий кризис вызван прежде всего слабой переговорной позицией Белого дома", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена будет "всячески пиариться" перед выборами и повышать ставки на внешнем треке, вопреки желаниям европейских сателлитов. Политолог добавил, что внутренний потребитель воспримет как слабость любые уступки по ПРО, а значит, не стоит ждать компромисса в данном вопросе в ближайшее время. Более того, без устойчивых каналов регулярной коммуникации между представителями политических, военных и экспертных кругов России и США очень сложно согласовать любые договорённости, подчеркнул собеседник Лайфа.
"В условиях отказа одной стороны от подобной практики наша сторона вынуждена реагировать разработкой новейших стратегических наступательных вооружений с потенциалом преодоления даже перспективных систем ПРО", — заключил Гераскин.
Как рассказывал Лайф, газета Times сообщила, что Североатлантический альянс предупредил союзников о том, что Россия, возможно, проведёт ядерные испытания в Чёрном море, продемонстрировав готовность применить оружие массового поражения. По данным издания, в НАТО считают, что такое развитие событий более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине.
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