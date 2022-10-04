Стоматолог объяснила, какие заболевания позволят избежать мобилизации

Некоторые стоматологические заболевания несовместимы с военной службой, например те, при которых человек не может употреблять обычную пищу и ему требуется особое питание. Такие болезни перечислила стоматолог, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

"При некоторых дефектах зубочелюстной системы нарушается функция жевания, человек не может употреблять обычную пищу, ему требуется особое питание. К таким заболеваниям относятся анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, различные контрактуры, травмы, врождённые и приобретённые аномалии, а также отсутствие большого количества жевательных зубов", — сказала специалист Лайфу.

Также может быть нарушена функция глотания, например при онкологии или нарушении развития. При расщелинах твёрдого и мягкого нёба, при отсутствии соответствующей пластики может нарушаться функция дыхания, дополнила медик.

"Обращаю внимание на то, что это жизненно важные функции и поддерживать их необходимо специальными средствами, которых нет в военно-полевых условиях", — сказала Багавиева.

Кроме того, при остеомиелите и отхождении секвестров нужна регулярная медицинская помощь врачей. При пародонтитах случаются гнойно-воспалительные обострения, которые требуют срочной медицинской помощи, в противном случае это может привести к абсцессу и прогрессированию воспаления, добавила стоматолог.

"У пульпитов и периодонтитов такая же схема, но эти заболевания лечатся, поэтому отсрочка может быть только временная", — заключила Багавиева.