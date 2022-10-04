В Энергодаре ввели комендантский час

В городе Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция, с сегодняшнего дня, 4 октября, вводится комендантский час. Данная временная мера необходима для обеспечения безопасности местных жителей.

"С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено", — сообщает пресс-служба Администрации Энергодара.

Также на период вышеуказанного временного промежутка запрещена работа круглосуточных магазинов. При этом работникам АЭС и ТЭС при передвижении по городу во время комендантского часа необходимо иметь при себе паспорт и спецпропуск.