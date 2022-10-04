В Энергодаре ввели комендантский час
В городе Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция, с сегодняшнего дня, 4 октября, вводится комендантский час. Данная временная мера необходима для обеспечения безопасности местных жителей.
"С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено", — сообщает пресс-служба Администрации Энергодара.
Также на период вышеуказанного временного промежутка запрещена работа круглосуточных магазинов. При этом работникам АЭС и ТЭС при передвижении по городу во время комендантского часа необходимо иметь при себе паспорт и спецпропуск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что киевские власти продолжают создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая прилегающую к ЗАЭС территорию. Радиоактивный фон на объекте, к счастью, по-прежнему остаётся в норме.
ТАСС / Сергей Мальгавко