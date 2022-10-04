Шойгу поручил Генштабу дать исчерпывающие разъяснения по отсрочкам

Генеральный штаб должен в ближайшее время довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек гражданам. Такое поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"Прежде всего, по словам министра обороны, это касается обучающихся по "очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые", — уточняет пресс-служба ведомства.

Также разъяснения по предоставлению отсрочек касаются граждан, которые работают в организациях оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи" и системообразующих организациях в сфере информации и связи, в СМИ, на вещательных каналах и радио. Кроме того, они затрагивают и россиян, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

Шойгу также указал на необходимость разъяснения порядка предоставления отсрочек гражданам, которые являются родителями детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или имеют трёх детей, один из которых инвалид. Также Генштабу поручено в полном объёме обеспечить мобилизованных военных необходимыми вещами и другими материальными средствами. Необходимо исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации, подчеркнул министр обороны.