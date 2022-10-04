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Опубликовано 4 октября 2022, 12:22
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ВКС РФ ударили по штабу Воздушного командования "Восток" ВСУ

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражён штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ", — отметил он.

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А 2 октября стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили более 35 сотрудников СБУ и иностранных советников в результате удара по зданию управления в Днепропетровске. Ещё около 40 сотрудников числятся пропавшими без вести.

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ТАСС / Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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