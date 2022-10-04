ВКС РФ ударили по штабу Воздушного командования "Восток" ВСУ
Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражён штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ", — отметил он.
А 2 октября стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили более 35 сотрудников СБУ и иностранных советников в результате удара по зданию управления в Днепропетровске. Ещё около 40 сотрудников числятся пропавшими без вести.
ТАСС / Минобороны РФ