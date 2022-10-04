Российские ВКС уничтожили до 250 бойцов ВСУ на Криворожском и Андреевском направлениях

Российские Воздушно-космические силы ударили по подразделениям трёх бригад ВСУ на Криворожском и Андреевском направлениях. В результате атаки уничтожено до 250 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено <...> до 250 военнослужащих", — сказал он.

По словам Конашенкова, военные Украины также лишились девяти танков, 12 боевых машин пехоты и 20 автомобилей.