Российские ВКС уничтожили до 250 бойцов ВСУ на Криворожском и Андреевском направлениях
Российские Воздушно-космические силы ударили по подразделениям трёх бригад ВСУ на Криворожском и Андреевском направлениях. В результате атаки уничтожено до 250 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено <...> до 250 военнослужащих", — сказал он.
По словам Конашенкова, военные Украины также лишились девяти танков, 12 боевых машин пехоты и 20 автомобилей.
Ранее Лайф рассказывал, что за сутки ВС РФ поразили пять пунктов управления украинских войск. Также были поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах.
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