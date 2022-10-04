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Опубликовано 4 октября 2022, 12:27

За сутки ВС РФ поразили пять пунктов управления украинских войск

Российские военные за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах города Харькова, населённых пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зелёный Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также были поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах.

Момент точного удара российской артиллерии по скоплению украинской техники попал на видео
Момент точного удара российской артиллерии по скоплению украинской техники попал на видео

Ранее в ЛНР подтвердили, что союзные войска по-прежнему контролируют всю территорию республики. По словам посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, бойцы "держатся твёрдо" и не позволяют растащить резервы, которые они смогут применить для главного удара по противнику.

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