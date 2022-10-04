Российские войска уничтожили под Харьковом до 100 бойцов ВСУ и наёмников
Минобороны: На Купянском направлении уничтожено до 100 бойцов ВСУ и наёмников
Российские военные за минувшие сутки ракетными ударами уничтожили в Харьковской области до 100 украинских бойцов, включая иностранных наёмников. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, под удар ВС РФ попали сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины. Это случилось на Купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск.
"Уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наёмников, и 16 единиц военной техники", — отметил Конашенков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман. По его словам, в районе Кременной выстраивается достаточно серьёзная линия обороны.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine