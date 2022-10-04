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Опубликовано 4 октября 2022, 12:32
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Российские войска уничтожили под Харьковом до 100 бойцов ВСУ и наёмников

Минобороны: На Купянском направлении уничтожено до 100 бойцов ВСУ и наёмников

Российские военные за минувшие сутки ракетными ударами уничтожили в Харьковской области до 100 украинских бойцов, включая иностранных наёмников. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, под удар ВС РФ попали сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины. Это случилось на Купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск.

"Уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наёмников, и 16 единиц военной техники", — отметил Конашенков.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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