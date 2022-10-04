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4 октября, 12:31

Российские ВКС уничтожили ещё одну радиолокационную станцию украинского С-300

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 противника в Днепропетровской области. Об этом проинформировал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Александровка уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300", — сообщил представитель ведомства журналистам.

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Напомним, что ещё одна радиолокационная станция украинского С-300 накануне была выведена из строя в районе населённого пункта Никифоровка. А 29 сентября российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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