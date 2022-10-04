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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 12:31

Российские ВКС уничтожили ещё одну радиолокационную станцию украинского С-300

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 противника в Днепропетровской области. Об этом проинформировал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Александровка уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300", — сообщил представитель ведомства журналистам.

Момент точного удара российской артиллерии по скоплению украинской техники попал на видео
Момент точного удара российской артиллерии по скоплению украинской техники попал на видео

Напомним, что ещё одна радиолокационная станция украинского С-300 накануне была выведена из строя в районе населённого пункта Никифоровка. А 29 сентября российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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