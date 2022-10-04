Российские ВКС уничтожили ещё одну радиолокационную станцию украинского С-300

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 противника в Днепропетровской области. Об этом проинформировал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.