Российские ВКС уничтожили ещё одну радиолокационную станцию украинского С-300
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 противника в Днепропетровской области. Об этом проинформировал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Александровка уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300", — сообщил представитель ведомства журналистам.
Напомним, что ещё одна радиолокационная станция украинского С-300 накануне была выведена из строя в районе населённого пункта Никифоровка. А 29 сентября российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ