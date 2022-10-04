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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 12:34
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ВС РФ ракетным ударом уничтожили до 90 украинских военных на Лисичанском направлении

Вооружённые силы РФ ракетным ударом уничтожили до 90 украинских военных на Лисичанском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин", — отметил он.

В ночь после референдума ВСУ обстреляли Лисичанск из систем HIMARS
В ночь после референдума ВСУ обстреляли Лисичанск из систем HIMARS

А в начале сентября стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили на оставленных позициях ВСУ в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в ВСУ и слабой подготовке их обороны.

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ТАСС / Минобороны России

Александра Вишнякова
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