Массовый поток самолётов НАТО замечен на польском аэродроме вблизи границы с Украиной

На польском аэродроме Жешув, который расположен недалеко от границы с Украиной, замечен массовый поток самолётов Североатлантического альянса. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на портал отслеживания авиаперелётов Flightradar.

Так, согласно данным интернет-сервиса, 29 сентября из американского города Колумбус в Польшу прилетел Boeing 747-412. Данный борт принадлежит грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая, в частности, сотрудничает с Пентагоном.