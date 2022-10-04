Массовый поток самолётов НАТО замечен на польском аэродроме вблизи границы с Украиной
На польском аэродроме Жешув, который расположен недалеко от границы с Украиной, замечен массовый поток самолётов Североатлантического альянса. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на портал отслеживания авиаперелётов Flightradar.
Так, согласно данным интернет-сервиса, 29 сентября из американского города Колумбус в Польшу прилетел Boeing 747-412. Данный борт принадлежит грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая, в частности, сотрудничает с Пентагоном.
На следующий день, 30 сентября, в районе Жешува был замечен транспортный самолёт ВВС Испании CASA C-295M, который летел в сторону Кракова. Тогда же с польского аэродрома в Марсель вылетел Ан-124 "Руслан", принадлежащий арабской авиакомпании Maximus Air Cargo.
Ранее Лайф рассказывал, что неожиданное решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
Flickr / Charles Cunliffe