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Опубликовано 4 октября 2022, 12:56
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Массовый поток самолётов НАТО замечен на польском аэродроме вблизи границы с Украиной

На польском аэродроме Жешув, который расположен недалеко от границы с Украиной, замечен массовый поток самолётов Североатлантического альянса. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на портал отслеживания авиаперелётов Flightradar.

Так, согласно данным интернет-сервиса, 29 сентября из американского города Колумбус в Польшу прилетел Boeing 747-412. Данный борт принадлежит грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая, в частности, сотрудничает с Пентагоном.

На следующий день, 30 сентября, в районе Жешува был замечен транспортный самолёт ВВС Испании CASA C-295M, который летел в сторону Кракова. Тогда же с польского аэродрома в Марсель вылетел Ан-124 "Руслан", принадлежащий арабской авиакомпании Maximus Air Cargo.

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Ранее Лайф рассказывал, что неожиданное решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

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Flickr / Charles Cunliffe

Наталья Исакова
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