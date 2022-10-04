"Пустышка": Критик Соседов напомнил Пугачёвой, что без зрителей она никто

Певица Алла Пугачёва утратила славу и стала неприятной женщиной. Такое мнение высказал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов на фоне последнего высказывания артистки. Она назвала своих ненавистников рабами, которые раньше "были холопами".

Так, музыкальный эксперт отметил, что артистка пренебрежительно и бестактно относится к своей аудитории.

"Пусть она не забудет, что эти "холопы" и "рабы" сделали её такой. Без зрителей она ничто и никто. Кем она и стала сейчас. Средства массовой информации, журналисты, сделали из неё идола, а она пустышка. Комментировать её бредни — это ниже моего достоинства", — заявил Соседов телеканалу "360".

Музыкальный критик заключил, что Пугачёва ничего не нажила к старости и её нужно забыть. Он считает, что певица всю жизнь была с дурным характером: вела себя высокомерно, вздорно и сама провоцировала конфликты.