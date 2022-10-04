Россиянам объяснили, почему обезболивающие лучше запивать кофе

Обезболивающие лучше запивать кофе, так как это помогает быстрее избавиться от неприятных ощущений. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Есть такой лайфхак, если вы пьёте кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС (лекарства, обладающие обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом. — Прим. Лайфа). Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе", — отметил он.

Эксперт добавил, что в таком случае препараты быстрее действуют и у них меньше побочных эффектов. Врач также отметил, что из-за этого кофеин содержится во многих комбинированных обезболивающих. Терапевт заключил, что ничего страшного при употреблении этого напитка вместе с лекарствами не будет, а самочувствие улучшится.