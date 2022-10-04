Семьям мобилизованных россиян помогут продовольствием в рамках программы агрофудшеринга
Депутат Метелев поддержал агрофудшеринг в рамках помощи семьям в период мобилизации
Первая фудшеринговая организация и самый крупный банк продовольствия в стране "Русь" открывает новое направление поддержки семей, которые оказались в трудной финансовой ситуации. Агрофудшеринг поможет накормить россиян в период частичной мобилизации. Таким образом нуждающиеся получат доступ к фермерским продуктам, а агрохозяйства смогут снизить продовольственные потери. Данную инициативу поддержали девять российских регионов и председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, сообщила Лайфу пресс-служба банка еды "Русь".
Агрофудшеринг — программа по сельскохозяйственному фудшерингу, созданная для дополнительной поддержки нуждающимся. Как отметили в банке еды, количество заявок в последнее время возросло, основная часть адресатов — многодетные семьи с отцами, которые подпали под частичную мобилизацию. Программа стартовала в Москве и Подмосковье, Тульской, Липецкой, Вологодской, Костромской, Рязанской, а также Свердловской и Ростовской областях. Так, волонтёры собирают, сортируют и фасуют по наборам продукты, которые остались у сельхозпроизводителей невостребованными, а затем семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают запасы овощей и фруктов бесплатно.
Метелев рассказал, что треть всей еды в мире выбрасывается, а 14% из этого объёма приходится на фермы и компании. И часть овощей и фруктов оказывается на свалке лишь из-за неподходящих внешних качеств. Однако, подчеркнул депутат, с учётом того что в РФ за чертой бедности живут порядка 17,6 миллиона человек, подобная растрата продуктов недопустима. Причём с помощью агрофудшеринга получится не только накормить людей, но и снизить общее количество мусора в природе, уменьшить углеродный след агрохозяйств.
"Фудшеринг — основная технология банка еды "Русь" — это реальный способ накормить миллионы людей, а новая программа агрофудшеринг позволит нуждающейся семье сэкономить деньги на овощах и фруктах и сделать заготовки из базовых продуктов для полноценного питания", — добавила вице-президент банка еды "Русь", эксперт по фудшерингу Анна Алиева-Хрусталёва.
Ранее в Нижегородской области для семей мобилизованных отменили плату за детсады. Соответствующее решение принял губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что компенсация детским садам региона будет предоставляться из муниципальных бюджетов.
Банк еды "Русь"