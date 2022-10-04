Семьям мобилизованных россиян помогут продовольствием в рамках программы агрофудшеринга

Первая фудшеринговая организация и самый крупный банк продовольствия в стране "Русь" открывает новое направление поддержки семей, которые оказались в трудной финансовой ситуации. Агрофудшеринг поможет накормить россиян в период частичной мобилизации. Таким образом нуждающиеся получат доступ к фермерским продуктам, а агрохозяйства смогут снизить продовольственные потери. Данную инициативу поддержали девять российских регионов и председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, сообщила Лайфу пресс-служба банка еды "Русь".







Агрофудшеринг — программа по сельскохозяйственному фудшерингу, созданная для дополнительной поддержки нуждающимся. Как отметили в банке еды, количество заявок в последнее время возросло, основная часть адресатов — многодетные семьи с отцами, которые подпали под частичную мобилизацию. Программа стартовала в Москве и Подмосковье, Тульской, Липецкой, Вологодской, Костромской, Рязанской, а также Свердловской и Ростовской областях. Так, волонтёры собирают, сортируют и фасуют по наборам продукты, которые остались у сельхозпроизводителей невостребованными, а затем семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают запасы овощей и фруктов бесплатно.

Метелев рассказал, что треть всей еды в мире выбрасывается, а 14% из этого объёма приходится на фермы и компании. И часть овощей и фруктов оказывается на свалке лишь из-за неподходящих внешних качеств. Однако, подчеркнул депутат, с учётом того что в РФ за чертой бедности живут порядка 17,6 миллиона человек, подобная растрата продуктов недопустима. Причём с помощью агрофудшеринга получится не только накормить людей, но и снизить общее количество мусора в природе, уменьшить углеродный след агрохозяйств.

"Фудшеринг — основная технология банка еды "Русь" — это реальный способ накормить миллионы людей, а новая программа агрофудшеринг позволит нуждающейся семье сэкономить деньги на овощах и фруктах и сделать заготовки из базовых продуктов для полноценного питания", — добавила вице-президент банка еды "Русь", эксперт по фудшерингу Анна Алиева-Хрусталёва.