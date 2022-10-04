На Украине выпустили алгоритм действий на случай ядерного удара или аварии на АЭС

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины выпустил алгоритм действий на случай удара "грязной бомбой", ядерной атаки или аварии на атомной электростанции. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Заметив вспышку в небе (или её отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз. Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков", — приводит агентство текст сообщения.

Также в центре разъяснили, как действовать, находясь в помещении или в дороге, и как помочь пострадавшим. К примеру, если взрыв застал в здании, то следует закрыть все окна и двери, а также выключить кондиционер или обогреватель. По возможности необходимо перейти в комнату, где нет окон. В укрытии рекомендуется оставаться в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по эвакуации.