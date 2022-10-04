Польша и Германия потребовали от России выплатить репарации Украине

Варшава и Берлин сошлись в вопросе о том, что Россия должна будет заплатить репарации Украине после окончания конфликта. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций", — сказал Рау.