НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 12:59

Польша и Германия потребовали от России выплатить репарации Украине

Варшава и Берлин сошлись в вопросе о том, что Россия должна будет заплатить репарации Украине после окончания конфликта. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций", — сказал Рау.

Трасс потребовала от России репараций для Украины

Трасс потребовала от России репараций для Украины

При этом сейчас Польша и Германия находятся в жёстком споре о немецких репарациях Варшаве за ущерб во время Второй мировой войны. Ранее Бербок заявляла, что вопрос о выплате репараций Польше закрыт. Бывший вице-президент Бундестага Йоханнес Зингхаммер считает, что выплата репараций сделает Германию банкротом. Как он написал в "Твиттере", у добрососедства появилось новое определение.

Обложка ©

Сайт МИД Польши

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров