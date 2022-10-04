Дело об убийстве и изнасиловании двух сестёр в Рыбинске вернули в суд
Прокуратура вернула в суд Ярославской области после устранения препятствий к рассмотрению уголовное дело Виталия Молчанова, который обвиняется в изнасиловании и убийстве двух школьниц в 2020 году в Рыбинске. Об этом сообщила пресс-служба инстанции в беседе с ТАСС.
"После возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий оно снова поступило в Ярославский областной суд с обвинительным заключением", — рассказали в суде, добавив, что дата заседания пока не известна.
Напомним, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября 2020 года. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. По данным следствия, 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Мужчину задержали 18 сентября там, где было совершено преступление. Ему предъявили обвинение по трём статьям и арестовали на два месяца.
ТАСС / Следственный комитет РФ