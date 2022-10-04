Дело об убийстве и изнасиловании двух сестёр в Рыбинске вернули в суд

Прокуратура вернула в суд Ярославской области после устранения препятствий к рассмотрению уголовное дело Виталия Молчанова, который обвиняется в изнасиловании и убийстве двух школьниц в 2020 году в Рыбинске. Об этом сообщила пресс-служба инстанции в беседе с ТАСС.