Находящийся в розыске "мобилизованный" москвич развёл на деньги сиделку для пожилой матери

В Москве "мобилизованный" мошенник развёл на деньги женщину, которую нанял сиделкой — якобы к своей пожилой матери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Потерпевшая — о том, как её обманул мошенник в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По его данным, 41-летняя женщина пыталась найти работу в Интернете и наткнулась на вакансию сиделки с пенсионеркой за 60 тысяч рублей в месяц. Она позвонила по указанному номеру, и ей ответил некий Владимир Ашурков, в дальнейшем он даже прислал фотографию с паспортом. Мужчина поделился, что ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации, но в столице остаётся 72-летняя больная мать с межпозвоночной грыжей, за которой некому ухаживать.

Ашурков при уже установленной зарплате пообещал дополнительно присылать 25 тысяч рублей на расходы, в том числе на лекарства и еду. Женщина согласилась на работу, а затем созвонилась с матерью призывника. Та представилась Аллой Борисовной и подтвердила, что ей нужна помощь. Первое задание было следующее: встретить пенсионерку у её дома после выписки из больницы в определённое время. После договорённости с обычного номера сиделке пришло сообщение якобы от банка, в котором указывалось, что Ашурков с военного счёта прислал женщине те самые 25 тысяч рублей. Мужчина сказал работнице обналичить часть этих денег и потратить на нужды матери, а 10 тысяч рублей закинуть ему на баланс мобильного телефона, чтобы он не остался на спецоперации без связи. Женщина всё сделала, как ей сказал работодатель, не проверив баланс собственного счёта.

Когда же сиделка приехала к Алле Борисовне, выяснилось, что на самом деле такая женщина в этом доме не проживает. Оказались ненастоящими и деньги, которые потерпевшая якобы получила: мужчина просто отправил ей СМС с текстом о зачислении средств. А вот сам Ашурков, наоборот, реальный человек, но на службу его никто не призывал. Как выяснилось, он является мошенником, находящимся в федеральном розыске.