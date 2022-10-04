Хоккеист клуба МХЛ забил гол броском с 60 метров

Защитник тольяттинской "Ладьи" Роман Авдюшкин забросил шайбу броском от своих ворот в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) против клуба "Сарматы" из Оренбурга.

Авдюшкин отличился в меньшинстве во втором периоде встречи. Вратарь соперников Алексей Голубев, которого бросок с 60 метров застал врасплох, пропустил шайбу между ног.