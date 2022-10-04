Хоккеист клуба МХЛ забил гол броском с 60 метров
Защитник тольяттинской "Ладьи" Роман Авдюшкин забросил шайбу броском от своих ворот в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) против клуба "Сарматы" из Оренбурга.
Авдюшкин отличился в меньшинстве во втором периоде встречи. Вратарь соперников Алексей Голубев, которого бросок с 60 метров застал врасплох, пропустил шайбу между ног.
Встреча завершилась крупной победой "Ладьи" со счётом 5:1. В Серебряном дивизионе Восточной конференции МХЛ тольяттинская команда занимает второе место, набрав в восьми матчах восемь очков.
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