В Псковской области образовались очереди на выезд из России
Губернатор Ведерников: В Псковской области стоят очереди выезжающих из РФ граждан
В Псковской области образовались очереди из людей, желающих покинуть Россию, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста. Об этом сообщил губернатор региона РФ Михаил Ведерников.
"Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать", — написал глава области в телеграм-канале.
Ведерников также отметил, что пограничники, сотрудники МЧС и местных администраций уже сделали всё необходимое, а именно: усилили смены, развернули мобильные призывные пункты, обеспечили санитарные условия, провели работу с руководством заправок и придорожных кафе. По его словам, наплыв людей очень большой, поэтому по его поручению и с учётом погоды организована выездная торговля продуктами первой необходимости, развёрнуты пункты обогрева и защиты от дождя.
"Тем, кто планирует выехать за пределы РФ, рекомендую следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты", — заключил губернатор.
Ранее Лайф рассказывал, что 28 сентября Северная Осетия ввела режим повышенной готовности из-за очередей на границе с Грузией. Произошло это на фоне ситуации с километровыми очередями и пробками возле КПП. Кроме того, там появился пункт мобилизации, он нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ. На российско-грузинской границе к 2 октября было вручено более 180 повесток о мобилизации.