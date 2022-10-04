В Псковской области образовались очереди на выезд из России

В Псковской области образовались очереди из людей, желающих покинуть Россию, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста. Об этом сообщил губернатор региона РФ Михаил Ведерников.

"Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать", — написал глава области в телеграм-канале.

Ведерников также отметил, что пограничники, сотрудники МЧС и местных администраций уже сделали всё необходимое, а именно: усилили смены, развернули мобильные призывные пункты, обеспечили санитарные условия, провели работу с руководством заправок и придорожных кафе. По его словам, наплыв людей очень большой, поэтому по его поручению и с учётом погоды организована выездная торговля продуктами первой необходимости, развёрнуты пункты обогрева и защиты от дождя.