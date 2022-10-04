Калужский губернатор объяснил громкие хлопки пролётом сверхзвуковых самолётов
Жители Калужской области сообщили в соцсетях о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. По данным губернатора Владислава Шапши, это связано с полётом сверхзвукового самолёта над Калугой.
"Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют. Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолётов", — написал Шапша в телеграм-канале.
Позже он уточнил, что пролёт сверхзвуковых самолётов над территорией Калужской области подтвердила Росавиация.
А ранее Лайф рассказывал о случае, когда пассажирский самолёт компании Virgin Atlantic превысил скорость звука — всё из-за сильного попутного ветра. Воздушное судно, следовавшее рейсом Лос-Анджелес – Лондон, разогналось до 1285 км/ч. При этом скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 км/ч.
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