Калужский губернатор объяснил громкие хлопки пролётом сверхзвуковых самолётов

Жители Калужской области сообщили в соцсетях о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. По данным губернатора Владислава Шапши, это связано с полётом сверхзвукового самолёта над Калугой.

"Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют. Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолётов", — написал Шапша в телеграм-канале.

Позже он уточнил, что пролёт сверхзвуковых самолётов над территорией Калужской области подтвердила Росавиация.