В России может подорожать игристое вино

Министерство финансов России предложило поднять минимальные цены на игристое вино в 1,4 раза с 1 января 2023 года. Соответствующий проект приказа обнародован на федеральном портале правовых актов.

Согласно документу, розничная цена игристого вина после принятия приказа составит 239 рублей за 0,75 литра, хотя сейчас такой же напиток оценивается в 169 рублей. Так, оптовую стоимость собираются поднять с 137 до 199 рублей, а закупочную — с 118 до 166 рублей за аналогичный объём. До 45 рублей за литр будет проиндексирована ставка акциза на игристое вино в 2023 году, считает Минфин. А в 2022-м она была увеличена с 41 до 43 рублей.

В ходе расчёта цен учитывался уровень инфляции на следующий год в размере 5,5%, который прогнозирует Минэкономразвития. А ещё Минфин брал во внимание рост издержек на производство и цены на виноград. По данным ведомства, приказ вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года.