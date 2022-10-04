В Петербурге водитель переехал второклассника, перебегавшего дорогу

На кадрах видно, что ребёнок стремительно перебегает проезжую часть, но в какой-то момент поскальзывается и падает. В это время по дороге едет легковушка, которая не успевает затормозить и наезжает на школьника. Женщина, которая стала свидетельницей произошедшего, сразу побежала к потерпевшему. В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как рассказал источник Лайфу, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому мягких тканей, закрытый перелом бедра со смещением и травматический шок.