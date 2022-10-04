В Петербурге водитель переехал второклассника, перебегавшего дорогу
На Большеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль переехал второклассника, перебегавшего дорогу. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.
Момент ДТП в Петербурге, в котором пострадал второклассник. Видео © LIFE
На кадрах видно, что ребёнок стремительно перебегает проезжую часть, но в какой-то момент поскальзывается и падает. В это время по дороге едет легковушка, которая не успевает затормозить и наезжает на школьника. Женщина, которая стала свидетельницей произошедшего, сразу побежала к потерпевшему. В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как рассказал источник Лайфу, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому мягких тканей, закрытый перелом бедра со смещением и травматический шок.
За рулём легковушки сидел 40-летний мужчина. По нашим данным, за текущий и прошлый годы он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве десятилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, но оказалась под колёсами внедорожника. Ребёнок сильно пострадал, а невнимательная автоледи попыталась откупиться от семьи пострадавшей покупкой новых джинсов для школьницы.
Кадр из видео LIFE