Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе

А ранее Лайф сообщал, что в Мелитополе из-за своей же ошибки погиб украинский диверсант. 25 сентября на одной из улиц города взорвался автомобиль, причём детонация была такой мощной, что машину разорвало на две части. Погибший в результате мужчина был гражданином Незалежной, рядом с его телом обнаружили приписное свидетельство Вооружённых сил Украины.