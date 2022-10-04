Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе
Росгвардия предотвратила теракт в Мелитополе Запорожской области: у детской площадки найдена и обезврежена граната. Никто не пострадал.
"Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату. Радиус разлёта её убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
В Росгвардии считают, что гранату заложили целенаправленно, об этом говорит самодельный дистанционный радиоуправляемый взрыватель.
А ранее Лайф сообщал, что в Мелитополе из-за своей же ошибки погиб украинский диверсант. 25 сентября на одной из улиц города взорвался автомобиль, причём детонация была такой мощной, что машину разорвало на две части. Погибший в результате мужчина был гражданином Незалежной, рядом с его телом обнаружили приписное свидетельство Вооружённых сил Украины.
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