Потапова с трудом обыграла 15-летнюю теннисистку на турнире в Тунисе

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в тунисском Монастире победила свою 15-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Призовой фонд соревнований Jasmin Open Monastir, проходящих на хардовом покрытии, составляет 252 тысячи долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. За это время 21-летняя Потапова допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 16, отдав сопернице три свои подачи. Отметим, что Андреева в третьем сете вела 3:2 и подавала, но удержать преимущество не смогла.

Во втором раунде Потапова сыграет с победительницей матча между словенкой Тамарой Зиданшек и Мариной Бассольс Риберой из Испании.