На кадровые конкурсы "Лидеры возрождения" подано уже пять тысяч заявок

На конкурсы "Лидеры возрождения", которые проводятся в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях, подано уже пять тысяч заявок. Организаторы убеждены, что такое большое количество участников вызвано тем, что люди поверили в будущее своих регионов, которые вошли в состав России.

"Люди голосуют за будущее Луганской Народной Республики вместе с Россией. Они уже сделали это на референдуме и сейчас делают это ещё раз. Подавая заявку на участие, они таким образом заявляют, что именно здесь, на малой родине, они видят точку приложения своих усилий. С Донбассом они связывают свои планы на будущее, а конкурс открывает им новые возможности для реализации и карьерного роста", — отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, член общественного совета конкурса "Лидеры возрождения" Владимир Якушев.

Регистрация на конкурсы "Лидеры возрождения" в Херсонской и Запорожской областях началась 21 сентября, в республиках Донбасса — 22 сентября. Среди участников больше всего граждан РФ, ДНР, ЛНР, а также жителей Запорожской и Херсонской областей. Вместе с тем заявки подали уроженцы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Латвии. Принять участие в конкурсе могут люди всех возрастов, разных профессий и сфер деятельности. Подать заявку можно на сайте "Лидерывозрождения.рф". Победители войдут в кадровые резервы и по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов.