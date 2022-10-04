Не менее 16 прилётов: ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара
Рогов: ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара из американских гаубиц M777
Украинские войска обстреляли прибрежную часть города Энергодара Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее 16 прилётов", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, атака ведётся с противоположной стороны Днепра, предварительно, украинские войска используют для обстрела города американские гаубицы M777. Пока, к счастью, сообщений о пострадавших не поступало. Информация о повреждениях и ущербе уточняется.
Ранее стало известно, что в Энергодаре ввели комендантский час. Ограничения будут действовать с 4 октября с 20:00 до 06:00. Как отметили в администрации города, меры необходимы для обеспечения безопасности местных жителей.
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