Не менее 16 прилётов: ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара

Украинские войска обстреляли прибрежную часть города Энергодара Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее 16 прилётов", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, атака ведётся с противоположной стороны Днепра, предварительно, украинские войска используют для обстрела города американские гаубицы M777. Пока, к счастью, сообщений о пострадавших не поступало. Информация о повреждениях и ущербе уточняется.