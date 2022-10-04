"С них и спросим": В ГД ответили на требования о репарациях Украине, заявив об ответственности Запада

Репарации выплачиваются по итогам подписанного договора о капитуляции. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя требование Польши и Германии к России выплатить репарации Украине.

"Это долгий и сложный путь. Чтобы мы, так сказать, капитулировали, подписали договор. Честно говоря, насколько я помню, ничего подобного не было уже давно. Мы платили когда-то дань Золотой Орде, но опять же мы её и предложили, это были взаимные обязательства. Даже в этом случае это не были какие-то репарации. Ну и, как вы понимаете, это было 700–800 лет назад. Поэтому лучше даже не вспоминать", — отметил Матвейчев.

Депутат также указал на роль Польши, Германии и других стран, которые сейчас "помогают разрушению Украины". Он рекомендовал им задуматься об ответственности.

"Потому что когда случится день победы, а он обязательно случится, и это будет день нашей победы, а не их победы, то нужно будет нести ответственность и им в том числе. Им не удастся сказать, что "мы тут ни при чём", что "мы не виноваты". Они подталкивали Украину к этому конфликту постоянно, они разжигали конфликт, помогали оружием, наёмниками", — заявил политик.

Он также добавил, что России не нужно будет никаких денег от стран Запада, зато средства могут понадобиться на восстановление Украины. И, по словам собеседника Лайфа, может так получиться, "что мы с них и спросим".

"Кроме того, нужно напомнить, и я не понимаю, почему у Польши такая память избирательная, что репарации, которые Советский Союз получил от Германии в своё время, были как раз отданы на восстановление Польши", — указал Матвейчев.