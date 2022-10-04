Береговая охрана Швеции: Утечка газа на "Северном потоке – 2" продолжается
Утечка газа на трубопроводе "Северный поток – 2" продолжается. Об этом говорится в сообщении на сайте Береговой охраны Швеции.
"Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остаётся неизменной. Утечка всё ещё продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 метров", — отметили там.
Напомним, на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard