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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 17:52

Береговая охрана Швеции: Утечка газа на "Северном потоке – 2" продолжается

Утечка газа на трубопроводе "Северный поток – 2" продолжается. Об этом говорится в сообщении на сайте Береговой охраны Швеции.

"Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остаётся неизменной. Утечка всё ещё продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 метров", — отметили там.

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Напомним, на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".

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Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Александра Вишнякова
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