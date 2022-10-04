СМИ сравнили цены на жизнь в Казахстане и России: Чего ждать уехавшим россиянам

Жизнь перебравшихся из России в Казахстан россиян может оказаться дешевле, чем на родине. Многие цены на продукты, а также в ресторанах в Астане, Алматы и Шымкенте меньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, в среднем на 30–80%, пишет издание "Курсив" со ссылкой на данные сервиса Numbeo.

Так, обед из трёх блюд на две персоны в ресторане среднего класса в Астане обойдётся на 63% дешевле (около 1500 рублей), чем в Москве (почти 4100 рублей). Дешевле в казахстанской столице многие основные продукты, но не бананы, которые дороже московских на 8%. Проезд в общественном транспорте также обойдётся в меньшую сумму, как и литр бензина.

Сравнение цен жизни в Астане и Москве в тенге (по курсу 8 тенге = 1 рубль). Фото © "Курсив"

Кошельки россиян будут уменьшаться медленнее также в Алматы, если сравнивать стоимость жизни с Петербургом. Дешевле как обеды в недорогих ресторанах, так и продукты с проездом в общественном транспорте. А вот за Интернет в городе придётся раскошелиться: он стоит в среднем 670 рублей против 520 в Петербурге.

Сравнение цен жизни в Алматы и Санкт-Петербурге в тенге (по курсу 8 тенге = 1 рубль). Фото © "Курсив"

Шымкент также оказался дешевле в сравнении с Новосибирском. Однако стоит отметить, что средние зарплаты в казахстанских городах меньше на 50 и более процентов, чем в России.

Сравнение цен жизни в Шымкенте и Новосибирске в тенге (по курсу 8 тенге = 1 рубль). Фото © "Курсив"