Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых регионов России
Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму и новым территориям России
Украинский лидер Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, республикам Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областям. Он был опубликован на сайте главы Незалежной.
"Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации", — говорится в подписанном Зеленским указе.
В документе перечислены указы от 17 марта 2014 года о признании независимости Крыма, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября — о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Зеленский ссылается на акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, согласно которому территория Незалежной является неделимой и неприкосновенной, а также на Договор между Киевом и Москвой об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года.
Ранее Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности диалога с Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта. Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Telegram / Zelenskiy/Official