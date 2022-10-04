Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых регионов России

Украинский лидер Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, республикам Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областям. Он был опубликован на сайте главы Незалежной.

В документе перечислены указы от 17 марта 2014 года о признании независимости Крыма, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября — о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Зеленский ссылается на акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, согласно которому территория Незалежной является неделимой и неприкосновенной, а также на Договор между Киевом и Москвой об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года.