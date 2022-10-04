Политолог оценил шансы Трампа наладить мосты между Киевом и Москвой

Экс-президент США Дональд Трамп не сможет договориться о перемирии между Россией и Украиной. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил директор Института современного государственного развития и политолог Дмитрий Солонников. Так эксперт отреагировал на намерение 45-го американского президента возглавить группу переговорщиков, чтобы наладить отношения между двумя странами.

По мнению специалиста, неважно, кто будет переговорщиком, так как невозможно достичь перемирия на тех условиях, которые устроят Москву. Политолог убеждён, что Украина не выполнит соглашения, к которым получится прийти в ходе возможных переговоров.

"Россия вела переговоры с Украиной, и каждый раз они оборачивались не в её пользу. Переговоры с нынешним украинским режимом бессмысленны. С ними даже подписали Минские соглашения, а потом семь лет обсуждали, как именно их выполнять", — отметил Солонников.