Как Илон Маск стал агентом России Журналист Игорь Мальцев — о том, почему космический миллиардер Маск решил поучаствовать в судьбе Украины. 79452 79452 Обложка © Flickr / Daniel Oberhaus

Есть вещи, которых миру по логике не хватает для полного счастья (гигантский метеорит, высадка инопланетян), но до этого в политику по всем раскладам должен был ворваться предприниматель Илон Маск. И он не подвёл.

Внезапно серией твитов он порвал повестку, перетянув внимание на себя простыми и очевидными словами. "Пехотинец" космобизнеса предложил свой вариант разрешения кризиса на Украине: — Провести повторные референдумы в регионах, присоединённых к РФ, под наблюдением ООН. "Россия уходит, если это воля людей". — "Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущёва")". — Обеспечить водоснабжение Крыма. — Украина остаётся нейтральной страной.

Реакция украинцев

Пункт про водоснабжение Крыма говорит о том, что предприниматель достаточно глубоко погружён в вопрос и вообще его изучил. Удивительно, что его сразу не забанил "Твиттер", как он сделал уже однажды с действующим президентом США. Но думается, что украинские активисты сейчас работают над этим. Потому что всю Незалежную порвало на мелкие клочки от такого заявления космическо-автомобильного антрепренёра.

Можно, конечно, говорить, что основная бизнес-модель Маска — это безудержный пиар и манипуляции с медиа, а также деньги американского ВПК, но факт остаётся фактом: он один из самых богатых и известных людей планеты, а мимо его заявлений пройти просто невозможно — они разлетаются по сотням миллионов аккаунтов и по десяткам тысяч газет и блогов.

Фото © Getty Images / Maja Hitij

Естественно, всё это сразу попало в "качественную прессу". И вот уже Tagesspiegel выходит с заголовком, который ещё вчера был бы нереальным: "Ни один украинец теперь не будет покупать его дерьмовую "теслу" — мирный план Илона Маска вызывает ссору в Twitter с Мельником и Зеленским". Притом что под Берлином строится "Гигатесла" — фабрика по производству "дерьмовой "теслы" с сотнями рабочих мест для немцев. Но любимец молодой части мира Илон задрал ставки так высоко, что журналисты заметались между ним и "священной коровой" — "сражающейся Украиной". Шаг вправо, шаг влево — политическая смерть.

На самом деле это была цитата из твиттера уходящего посла Украины в Берлине Андрея Мельника. — Единственный результат — это то, что ни один украинец никогда не купит твою грёбаную Tesla, — написал Мельник боссу Tesla в Twitter. — Иди на ***. Это мой дипломатический ответ тебе. Мельник известен тут постоянными оскорблениями руководства ФРГ, так что немецкая аудитория ещё раз убедилась, что "украинский дипломат" — это диагноз самого махрового хама и селюка.

Почему Илон Маск вступил в полемику

Позиция Маска проста и прагматична: победа Украины маловероятна, поэтому тот, кто заботится об Украине, должен работать на благо мира. Но понятно, что верхушке укрополитики такая забота не нужна. И вот уже Зеленский вопрошает в том же "Твиттере": "Какой Илон Маск вам нравится больше? Сторонник Украины или сторонник России?"

В опросе приняли участие несколько сотен тысяч человек. Более 90% отдали предпочтение Маску, который поддерживает Украину. Кто бы дивился? Голосовали-то только украинцы и заукраинцы, нормальному человеку не пришло бы в голову голосовать в твиттере Зели. Но пан Володимир всё правильно понял: Маск на него реально давит именно из-за того, что он устроил вместо переговоров политическое шоу с нулевым вариантом разрешения проблемы.

Это совсем не практично и не прагматично с точки зрения бизнесмена Маска. Мы же не должны забывать, что его "Старлинк" снабжает укровояк разведывательной информацией и таким образом вносит свой вклад в увеличение количества смертей с обеих сторон. Со "Старлинком" тоже, вообще-то, некрасиво получилось, потому что в дискуссию ворвалась мадам Зеленская, с которой слетело всё её европейство. — Твоё дело раздавать "Старлинк" и завалить ***(хлебало. — Прим. ред.), — сообщила первая леди матом. Вся суть украинской политики последних лет в одном твите.

Тем временем Маск запустил в "Твиттере" опрос. "Тогда давайте попробуем так: воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине". За ответ "да" проголосовало 6%, несмотря на небывалый наплыв укроботов (о чём сам Маск пишет). Но, господин Маск, вообще-то, жители этих территорий уже высказались вполне официально. Хотите повторить? Под присмотром ООН? После этих восьми лет, думается, результаты будут ещё более неприятными для Киева и коллективного Запада.

А так, конечно, продолжайте, продолжайте. Одно удовольствие смотреть, как их всех корёжит.

Фото © Getty Images / Chesnot Зачем Илон Маск предложил провести голосование? 0 Готовится к политической деятельности Хочет показать абсурд украинского кейса Изучает вопрос Свой вариант в комментарии

Авторы Игорь Мальцев