Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

В Москву позднее обычного придут первые заморозки и снег. Зимних осадков стоит ожидать лишь в третьей декаде октября, сказано на портале "Метеовести".

Так, согласно метеорологической статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в столице приходится на 11 октября, а первый снег в среднем выпадает 15-го числа. Но имеющиеся на данный момент прогнозы позволяют говорить, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм, указали метеорологи.

"Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября", — сказано в записи.

В начале месяца средняя температура воздуха в столице на четыре градуса превышает климатическую норму, а осадков уже выпала почти половина от положенного в октябре.