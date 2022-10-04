Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег
Первые заморозки и снег придут в Москву лишь в третьей декаде октября
В Москву позднее обычного придут первые заморозки и снег. Зимних осадков стоит ожидать лишь в третьей декаде октября, сказано на портале "Метеовести".
Так, согласно метеорологической статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в столице приходится на 11 октября, а первый снег в среднем выпадает 15-го числа. Но имеющиеся на данный момент прогнозы позволяют говорить, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм, указали метеорологи.
"Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября", — сказано в записи.
В начале месяца средняя температура воздуха в столице на четыре градуса превышает климатическую норму, а осадков уже выпала почти половина от положенного в октябре.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал Москве с 6 октября начало солнечной золотой осени. По его словам, 6 октября "будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет".
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