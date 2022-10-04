Школьница обвинила брата в изнасиловании, затем призналась в клевете, но ему всё равно грозит 20 лет

В Нижнем Тагиле 16-летняя девочка заявила, что старший брат насиловал её с семи лет, однако позже школьница призналась в клевете. Таким образом она якобы пыталась защитить жену родственника от него самого, сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

В Нижнем Тагиле школьница оклеветала брата, обвинив его в изнасиловании. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

"В нашей семье произошло горе. Моего мужа обвиняет родная сестра, якобы он её насиловал с семи лет. У нас с мужем четверо детей несовершеннолетних. Он восемь месяцев просидел в СИЗО. Девочка оговорила его", — сказала супруга подозреваемого Сергея Третьякова.

Именно ей впервые школьница и призналась в том, что брат гладил её и "у них всё было" более 29 раз. После этого Третьякова позвонила свекрови и рассказала об этом, но та ей ответила, что переживать не стоит, девочка постоянно наговаривает, "когда пьяна". Однако в тот же день, 4 декабря 2021 года, мать несовершеннолетней вызвала полицию на адрес сына, его задержали. А на следующий день школьница рассказала, что на самом деле ничего не было. По словам супруги Сергея, созналась девочка после того, как следствие стало оказывать на неё и её мать давление. Так, школьницу стали пугать детским домом, а женщину — лишением родительских прав.

И хотя доказательств в пользу версии школьницы и её матери никаких нет, следователи намерены довести дело до конца. Сейчас Третьякову грозит 20 лет тюрьмы. Его жена уже подала множество жалоб, документов, обращений в защиту мужчины, но везде ей только отказывали. Причём, как отмечает девушка, школьница заявила, что оклеветала брата, чтобы защитить её саму.

"Как она говорит, как бы в защиту меня, что Сергей руку когда-то поднял на меня. Может быть, у неё есть отклонения", — отметила она.

Супруга подозреваемого отметила, что в соцсетях школьница часто говорит про смерть. Женщина также подчеркнула, что будет идти до конца, чтобы оправдать мужа.