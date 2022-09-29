В США полицейские 10 лет насиловали девочку-подростка, пока она не покончила с собой

Трое американских полицейских на протяжении десяти лет насиловали девушку Сандру Бирчмор, пока она не покончила с собой в 23-летнем возрасте. Об этом сообщило издание The Independent.

Указывается, что Бирчмор с детства восхищалась работой полицейских. В 2010 году её зачислили в молодёжную программу, где участников обучают аспектам работы в правоохранительных органах. Сотрудник полиции штата Массачусетс офицер Мэтью Фарвелл начал неуместные отношения с Бирчмор, когда ей было 13 лет. Ему же в этот момент было 27 лет. Также действия сексуального характера по отношению к девочке совершали брат и начальник Фарвелла.

Такие отношения продолжались до тех пор, пока в 2021 году Бирчмор не скончалась в возрасте 23 лет. Причём в этот момент она была беременна первым ребёнком, отцом которого являлся Мэтью Фарвелл. О преступлении стало известно спустя год после смерти девушки.

"Все трое нарушили свои служебные присяги и никогда не должны служить в качестве полицейских", — подчеркнула начальник полиции Стоунтона Макнамарра, которая и представила результаты расследования.