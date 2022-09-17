Жительница Петербурга приводила школьниц в заброшку в лесу, где их насиловал садист

На юго-западе Санкт-Петербурга 18-летняя девушка завлекала несовершеннолетних в заброшенный дом, где их насиловал мужчина. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.

"Сексуальные действия носили подчёркнуто садистский характер, объектом которых выступал сам педофил. Действовал злоумышленник не один: 18-летняя жительница посёлка Большая Ижора знакомилась с детишками и завлекала их в соседний лес в заброшенное строение", — говорится в сообщении.

За помощь педофил платил подельнице небольшие суммы денег, а детей угощал чипсами. Злоумышленников задержали правоохранители. В ходе допроса выяснилось, что жертвами педофила были дети, которые приехали на летние каникулы жить на дачу в одном из садоводств Ломоносовского района Ленобласти. Уже установлены двое потерпевших — девочки 10 и 12 лет. Мужчина растлил их в августе 2022 года. Но правоохранители уверены, что жертв может быть больше, ведь, по их данным, педофил совершал преступления на протяжении всего лета. В отношении мужчины и его подельницы возбуждено уголовное дело.