Жительница Петербурга приводила школьниц в заброшку в лесу, где их насиловал садист
В Петербурге задержали садиста, насиловавшего школьниц в заброшенном доме
На юго-западе Санкт-Петербурга 18-летняя девушка завлекала несовершеннолетних в заброшенный дом, где их насиловал мужчина. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Сексуальные действия носили подчёркнуто садистский характер, объектом которых выступал сам педофил. Действовал злоумышленник не один: 18-летняя жительница посёлка Большая Ижора знакомилась с детишками и завлекала их в соседний лес в заброшенное строение", — говорится в сообщении.
За помощь педофил платил подельнице небольшие суммы денег, а детей угощал чипсами. Злоумышленников задержали правоохранители. В ходе допроса выяснилось, что жертвами педофила были дети, которые приехали на летние каникулы жить на дачу в одном из садоводств Ломоносовского района Ленобласти. Уже установлены двое потерпевших — девочки 10 и 12 лет. Мужчина растлил их в августе 2022 года. Но правоохранители уверены, что жертв может быть больше, ведь, по их данным, педофил совершал преступления на протяжении всего лета. В отношении мужчины и его подельницы возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что жестоко расправившийся с двумя школьницами кузбасский педофил получил пожизненный срок. Также он будет обязан выплатить каждой семье компенсацию в размере двух миллионов рублей и 500 тысяч рублей, уточнили в Следственном комитете. Нападение педофила на восьмилетнюю девочку в подъезде дома в Воронеже попало на видео.
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