Камеры сняли, как девочка отбилась от напавшего на неё педофила в подъезде дома в Воронеже
Нападение педофила на восьмилетнюю девочку в подъезде дома в Воронеже попало на видео
В Воронеже мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю девочку и попытался над ней надругаться. Инцидент произошёл в доме № 98 на Московском проспекте. Видео с камер наблюдения опубликованы в телеграм-канале "Воронеж № 1".
Запись с камеры из подъезда в Воронеже, где на школьницу напал педофил. Видео © Telegram / "Воронеж №1"
На кадрах со скрытой камеры подъезда видно, как мужчина в капюшоне ещё с улицы следует за маленькой девочкой. Когда она подходит к подъезду и начинает вводить код, злоумышленник ускоряется, видимо чтобы её не упустить. Он заходит внутрь первым и стоит у лифта. Когда ребёнок тоже подходит к кабине, мужчина расстёгивает ширинку и хватает девочку за голову.
Ребёнок оказался не из робкого десятка и смог дать отпор злоумышленнику. Школьница даже схватила его, чтобы не дать сбежать, но он вырвался. По предварительным данным, полицейские уже задержали педофила. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемым проводятся следственные действия.
Ранее Лайф сообщал, что жестоко расправившийся с двумя школьницами кузбасский педофил получил пожизненный срок. Также он будет обязан выплатить каждой семье компенсацию в размере двух миллионов рублей и 500 тысяч рублей, уточнили в Следственном комитете.
Telegram / "Воронеж № 1"