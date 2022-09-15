Камеры сняли, как девочка отбилась от напавшего на неё педофила в подъезде дома в Воронеже

В Воронеже мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю девочку и попытался над ней надругаться. Инцидент произошёл в доме № 98 на Московском проспекте. Видео с камер наблюдения опубликованы в телеграм-канале "Воронеж № 1".

Запись с камеры из подъезда в Воронеже, где на школьницу напал педофил. Видео © Telegram / "Воронеж №1"

На кадрах со скрытой камеры подъезда видно, как мужчина в капюшоне ещё с улицы следует за маленькой девочкой. Когда она подходит к подъезду и начинает вводить код, злоумышленник ускоряется, видимо чтобы её не упустить. Он заходит внутрь первым и стоит у лифта. Когда ребёнок тоже подходит к кабине, мужчина расстёгивает ширинку и хватает девочку за голову.

Ребёнок оказался не из робкого десятка и смог дать отпор злоумышленнику. Школьница даже схватила его, чтобы не дать сбежать, но он вырвался. По предварительным данным, полицейские уже задержали педофила. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемым проводятся следственные действия.