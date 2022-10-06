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6 октября, 08:56

Украинская пропаганда выдала коллекцию сельского стоматолога за доказательство "пыток" ВС РФ

Bild: Украина выдала коллекцию сельского стоматолога за доказательство "пыток" ВС РФ

Украинская пропаганда выдала коллекцию сельского стоматолога золотых коронок за доказательство пыток со стороны Вооружённых сил России. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

  • Коллекция зубных коронок сельского стоматолога, которую Украина выдала за "доказательства пыток" ВС РФ. Фото © Twitter / serhii_bolvinov
    Коллекция зубных коронок сельского стоматолога, которую Украина выдала за "доказательства пыток" ВС РФ. Фото © Twitter / serhii_bolvinov
  • Противогаз и тряпка, которые Украина выдала за "доказательства пыток" ВС РФ. Фото © Twitter / serhii_bolvinov
    Противогаз и тряпка, которые Украина выдала за "доказательства пыток" ВС РФ. Фото © Twitter / serhii_bolvinov

Коллекция зубных коронок сельского стоматолога, которую Украина выдала за "доказательства пыток" ВС РФ. Фото © Twitter / serhii_bolvinov

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Так, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал в "Твиттере" фотографии с золотыми коронками. В посте он сообщил, что в посёлке Пески-Радьковские были слышны крики. Так, украинской полиции якобы известно о том, что российские военные устроили там пытки, а обнаруженные противогаз и коробка с золотыми зубными коронками являются тому подтверждением. Публикацию поддержало Минобороны Украины.

Однако журналисты газеты Bild выяснили, что на самом деле золотые коронки принадлежат сельскому стоматологу. После того как они пообщались с врачом, стало ясно, что всё это является частью его коллекции.

"Эти зубы похожи на те, что были украдены из моей коллекции. Я здесь единственный дантист. Так что, если они были найдены здесь, они должны быть моими", — сказал стоматолог журналистам.

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А ранее освобождённый офицер рассказал о пытках током и дубинками в украинском плену. По словам мужчины, некоторым пленным символы Z и V выжигали на теле паяльником.

Обложка ©

Twitter / serhii_bolvinov

Светлана Оперук

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