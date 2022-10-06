Украинская пропаганда выдала коллекцию сельского стоматолога золотых коронок за доказательство пыток со стороны Вооружённых сил России. Об этом сообщила немецкая газета Bild.





Так, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал в "Твиттере" фотографии с золотыми коронками. В посте он сообщил, что в посёлке Пески-Радьковские были слышны крики. Так, украинской полиции якобы известно о том, что российские военные устроили там пытки, а обнаруженные противогаз и коробка с золотыми зубными коронками являются тому подтверждением. Публикацию поддержало Минобороны Украины.

Однако журналисты газеты Bild выяснили, что на самом деле золотые коронки принадлежат сельскому стоматологу. После того как они пообщались с врачом, стало ясно, что всё это является частью его коллекции.

"Эти зубы похожи на те, что были украдены из моей коллекции. Я здесь единственный дантист. Так что, если они были найдены здесь, они должны быть моими", — сказал стоматолог журналистам.