"Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", — цитирует Стремоусова ТАСС.

А ранее Стремоусов рассказал, что Вооружённые силы РФ и сотрудники Росгвардии остановили продвижение украинских военных в Херсонской области. Сейчас там всё под контролем, никакой паники нет. При этом украинские военные заняли несколько прифронтовых сёл, входящих в серую зону, со стороны Криворожского направления, но если ВСУ пытаются атаковать, то российские военные дают им отпор.