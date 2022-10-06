ВСУ стянули на Херсонское направление большое количество техники НАТО
Стремоусов: ВСУ стянули на Херсонское направление огромное количество техники НАТО
Вооружённые силы Украины сосредоточили на Херсонском направлении большое количество техники из стран НАТО. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", — цитирует Стремоусова ТАСС.
А ранее Стремоусов рассказал, что Вооружённые силы РФ и сотрудники Росгвардии остановили продвижение украинских военных в Херсонской области. Сейчас там всё под контролем, никакой паники нет. При этом украинские военные заняли несколько прифронтовых сёл, входящих в серую зону, со стороны Криворожского направления, но если ВСУ пытаются атаковать, то российские военные дают им отпор.
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