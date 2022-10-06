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Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 04:15
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ВСУ перебросили к Запорожью большие силы

Рогов: Сил ВСУ у Запорожья больше, чем за всю СВО

Вооружённые силы Украины собрали на линии соприкосновения в Запорожской области больше бойцов и оружия, чем за всё время российской военной спецоперации. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — рассказал ТАСС Рогов.

По его словам, ВСУ сохраняют наступательный потенциал, несмотря на то что число потерь у них растёт. Последние быстро восполняются, заметил он.

ВСУ не выпускают украинцев в освобождённую часть Запорожья
ВСУ не выпускают украинцев в освобождённую часть Запорожья

Ранее Лайф приводил рассказ очевидцев, как ВСУ расстреливали мирную колонну в Запорожье. Атака на мирных граждан была осуществлена с целью помешать людям выехать на освобождённые территории и принять участие в референдуме.

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Flickr / Ministry of Defence UA

Анатолий Симоненко
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