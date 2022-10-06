ВСУ перебросили к Запорожью большие силы

Вооружённые силы Украины собрали на линии соприкосновения в Запорожской области больше бойцов и оружия, чем за всё время российской военной спецоперации. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — рассказал ТАСС Рогов.

По его словам, ВСУ сохраняют наступательный потенциал, несмотря на то что число потерь у них растёт. Последние быстро восполняются, заметил он.