ВСУ перебросили к Запорожью большие силы
Рогов: Сил ВСУ у Запорожья больше, чем за всю СВО
Вооружённые силы Украины собрали на линии соприкосновения в Запорожской области больше бойцов и оружия, чем за всё время российской военной спецоперации. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — рассказал ТАСС Рогов.
По его словам, ВСУ сохраняют наступательный потенциал, несмотря на то что число потерь у них растёт. Последние быстро восполняются, заметил он.
Ранее Лайф приводил рассказ очевидцев, как ВСУ расстреливали мирную колонну в Запорожье. Атака на мирных граждан была осуществлена с целью помешать людям выехать на освобождённые территории и принять участие в референдуме.
Flickr / Ministry of Defence UA